Гидрометеоүзәк: Киләсе атна башында Татарстанда температура +24 градуска кадәр күтәрелә

Киләсе атна башында Татарстанда һава температурасы +24 градуска кадәр күтәреләчәк. Шул ук вакытта 21 сентябрьдә урыны белән бераз яңгыр явуы көтелә, ә 22 сентябрьдә көндез явым-төшем ихтималы аз.
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