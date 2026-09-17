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Гидрометеоүзәк: Киләсе атна башында Татарстанда температура +24 градуска кадәр күтәрелә

Гидрометеоүзәк: Киләсе атна башында Татарстанда температура +24 градуска кадәр күтәрелә

Киләсе атна башында Татарстанда һава температурасы +24 градуска кадәр күтәреләчәк. Шул ук вакытта 21 сентябрьдә урыны белән бераз яңгыр явуы көтелә, ә 22 сентябрьдә көндез явым-төшем ихтималы аз.

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