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Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Брисбене. За титул они сыграют с Калинской и Хон

Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Брисбене. За титул они сыграют с Калинской и Хон

В первом полуфинале Анна Калинская и Присцилла Хон обыграли Тимеа Бабош и Николь Меличар – 6:1, 7:5. Во втором Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили Суко Аояму и Эри Ходзуми – 7:5, 6:2.

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