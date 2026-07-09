Горелкин: киберпреступники массово используют уязвимости в старых прошивках роутеров

Первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия») заявил, что киберпреступники массово используют уязвимости в старых прошивках роутеров, чтобы получить удаленный доступ к устройствам.