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Горелкин: киберпреступники массово используют уязвимости в старых прошивках роутеров

Горелкин: киберпреступники массово используют уязвимости в старых прошивках роутеров

Первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия») заявил, что киберпреступники массово используют уязвимости в старых прошивках роутеров, чтобы получить удаленный доступ к устройствам.

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