Танки 291-го полка уничтожают оборону и пехоту врага за Работино на Запорожском фронте. Танкисты батальона «Казань» 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа ведут огонь по позициям ВСУ, корректируя огонь с помощью дронов.
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