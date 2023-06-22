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Страх и риск. Владельцы батискафа «Титан» могли скрывать его ненадежность с 2018 года

Страх и риск. Владельцы батискафа «Титан» могли скрывать его ненадежность с 2018 года

Вопросы к безопасности глубоководных погружений на батискафе «Титан», который американская компания OceanGate Expeditions использовала для экспедиций к обломкам «Титаника», возникали еще как минимум в 2018 году.

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