Гол Тренина помог «Нэшвиллу» разгромить «Тампу-Бэй»

«Нэшвилл Предаторз» на домашней арене крупно обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг». В ночь на 8 декабря в Нэшвилле (штат Теннесси, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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