На 17,5 тысяч меньше: Приморскстат обновил данные по численности населения Приморского края

За январь-сентябрь 2022 года численность населения Приморского края уменьшилась на 17471 человек и на 1 октября 2022 года составила 1845,5 тысячи человек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на данные Приморскстата.
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