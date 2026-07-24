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Царьград

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Московский планетарий сообщил: россияне увидят затмение 12 августа

Московский планетарий сообщил: россияне увидят затмение 12 августа

12 августа север и северо-запад России ожидает полное солнечное затмение. Затмение будет видно на Таймыре и продлится с 18:34 до 22:58 мск.

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