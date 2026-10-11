Сбои в приложениях «Вкусно — и точка» и «Магнит» замечены в Сибири

В Новосибирске и других сибирских городах утром 11 октября перестали открываться приложения «Вкусно — и точка» и «Магнит», а у клиентов сети фастфуда при попытке входа в аккаунт появляется сообщение об ошибке или происходит внезапный выход из личного кабинета.