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Царьград

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Сбои в приложениях «Вкусно — и точка» и «Магнит» замечены в Сибири

Сбои в приложениях «Вкусно — и точка» и «Магнит» замечены в Сибири

В Новосибирске и других сибирских городах утром 11 октября перестали открываться приложения «Вкусно — и точка» и «Магнит», а у клиентов сети фастфуда при попытке входа в аккаунт появляется сообщение об ошибке или происходит внезапный выход из личного кабинета.

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