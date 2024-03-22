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Жилой кластер «Максимиха» на 6,5 тысячи домов построят в Домодедове

Жилой кластер «Максимиха» на 6,5 тысячи домов построят в Домодедове

Концепцию нового кластера ИЖС «Максимиха» одобрили Градостроительным советом Московской области. На площадке почти в 670 гектаров в городском округе Домодедово построят свыше 6,5 тысячи индивидуальных жилых домов.

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