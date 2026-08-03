Названо условие окна возможностей в отношениях России и Германии

В отношениях России и ФРГ существует вариант «окна возможностей» для налаживания контактов двух стран после ухода Фридриха Мерца с поста канцлера Германии при условии пересмотра официальной позиции Берлина.
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