Maria Zakharova accused French President Emmanuel Macron of cheating. This is how the official representative of the Russian Foreign Ministry reacted to his appeal to the nation on the occasion of large-scale protests in the country.
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