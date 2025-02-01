Россиянам рассказали об изменении порядка оплаты за отопление с 1 марта

Доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов в беседе с агентством «Прайм» рассказал россиянам об изменении порядка оплаты за отопление с 1 марта.
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