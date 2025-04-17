На Украине предлагают отбирать имущество у богатых уклонистов Украине нужны герои, но даже поверхностный анализ сложившейся ситуации говорит о том, что в стране, к большому сожалению Зеленского и членов его бандформирования, куда больше ухилянтов, чем патриотов.
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