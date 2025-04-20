В Чебоксарах начали расследование избиения ребенка пятиклассниками

Доследственная проверка действий педагогического состава при многомесячном агрессивном поведении уеников пятого класса чебоксарской гимназии № 5, проводит следственное управление СК РФ по Чувашии, 20 апреля сообщает пресс-служба Следкома РФ.
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