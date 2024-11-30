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Новости Омска

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В старом Кировске произошел пожар в чайхане-отеле «Обишир

В старом Кировске произошел пожар в чайхане-отеле «Обишир». Из  здания самостоятельно эвакуировались 120 человек.

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