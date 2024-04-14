«Джентльмен в Москве»: А из нашего окна площадь Красная видна

С 29 марта в онлайн-кинотеатре Paramount+ «Джентльмен в Москве» (A Gentleman in Moscow) — ироничная сказка об аристократе Александре Ростове (Юэн МакГрегор), оказавшемся заложником роскошного московского отеля «Метрополь» из-за странного гуманизма советского суда.
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