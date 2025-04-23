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Военное обозрение

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Пора домой: американцы сворачиваются в Сирии

Пора домой: американцы сворачиваются в Сирии

Американский оккупационный контингент на территории Сирии, похоже, заканчивает своё существование. Белый дом уже «обрадовал» Иерусалим новостью о постепенном выводе войск, что автоматически перекладывает ответственность за безопасность Израиля на плечи самих израильтян.

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