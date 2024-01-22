Генерал ФРГ назвал мины одной из причин провала наступления ВСУ

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг 21 января заявил, что минные заграждения российской армии, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с противовоздушной обороной являются основными причинами провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).