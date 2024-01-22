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Генерал ФРГ назвал мины одной из причин провала наступления ВСУ

Генерал ФРГ назвал мины одной из причин провала наступления ВСУ

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг 21 января заявил, что минные заграждения российской армии, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с противовоздушной обороной являются основными причинами провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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