Отчёт автономного учреждения Воронежской области «Информационно технологический центр Воронежской области» о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного (муниципального) имущества на 1 января 2024 г.
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