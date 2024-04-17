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Газета Коммуна

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Отчёт автономного учреждения Воронежской области «Информационно технологический центр Воронежской области»

Отчёт автономного учреждения Воронежской области «Информационно технологический центр Воронежской области» о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного (муниципального) имущества на 1 января 2024 г.

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