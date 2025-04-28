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Ночью похолодает до -6 и выпадет снег

Ночью похолодает до -6 и выпадет снег

Сегодня в Свердловскую область придет сильное похолодание, выпадет снег. Как сообщили в Уральском гидрометцетре, уже днем начнутся дожди, местами сильные; на севере пойдет снег, на дорогах образуется корка льда.

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