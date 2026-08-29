Ирина Безрукова стала актрисой МХАТ им. М. Горького

Ирина Безрукова объявила, что её Губернский театр стал частью МХАТ им. М. Горького. Теперь сцена носит название "Губернская сцена МХАТ".
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