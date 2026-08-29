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Царьград

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Ирина Безрукова стала актрисой МХАТ им. М. Горького

Ирина Безрукова стала актрисой МХАТ им. М. Горького

Ирина Безрукова объявила, что её Губернский театр стал частью МХАТ им. М. Горького. Теперь сцена носит название "Губернская сцена МХАТ".

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