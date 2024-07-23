Первую газету о жизни в Психоневрологическом интернате выпустят на Бору

Борский психоневрологический интернат напоминает небольшой город в городе. Захожу на закрытую территорию и вижу жилые трехэтажные корпуса, спортивные площадки, небольшой огород и лавочки с качелями в тени деревьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии