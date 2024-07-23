Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    В Испании или Дубае найдутся...В Нижегородской о...
  • Алексей
    В Нижегородской области 3 млн жителей...Это что,получается 20 процентов "сердечников"??? Включая детей??? Автор видим...600 тысяч «сердеч...
  • Sergiy Che
    Просрал всю промышленность того Нижнего Новгорода когда там был главой при Ельциноиде...  Даже бывший дико популярным...Московское шоссе ...

Первую газету о жизни в Психоневрологическом интернате выпустят на Бору

Первую газету о жизни в Психоневрологическом интернате выпустят на Бору

Борский психоневрологический интернат напоминает небольшой город в городе. Захожу на закрытую территорию и вижу жилые трехэтажные корпуса, спортивные площадки, небольшой огород и лавочки с качелями в тени деревьев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх