В «Пари НН» подтвердили переговоры о назначении на пост тренера Илича

Новым тренером «Пари НН», вероятнее всего, станет Саша Илич. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи, согласно которым, новым тренером команды станет сербский специалист Саша Илич.
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