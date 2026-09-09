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Стало известно о взыскании денег с театра Кадышевой

Стало известно о взыскании денег с театра Кадышевой

Судебные приставы начали процедуру взыскания задолженностей с театра певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо», сообщает Shot.

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