Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что террористический киевский режим, проигрывая на поле боя, может нанести провокационный удар по Великобритании.
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