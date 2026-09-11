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Ивановские новости

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В Иванове мать погибшего ребенка рассказала о его последних минутах жизни

В Иванове мать погибшего ребенка рассказала о его последних минутах жизни

Мальчик, которому в этот день исполнилось 6 лет, упал, залезая по фасаду аттракциона. Он был в парке с родной сестрой, отмечая день рождения.

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