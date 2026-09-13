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Газета.ру

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В Новосибирске спасатели сняли влюбленную пару с геодезической вышки

В Новосибирске спасатели сняли влюбленную пару с геодезической вышки

В Новосибирске пара влюбленных забралась на геодезическую вышку, чтобы полюбоваться закатом, но не смогла с нее потом слезть, им пришлось попросить о помощи специалистов.

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