Транспортные полицейские Кургана вместе с коллегами из территориального УМВД провели «Зарядку со стражем порядка» в летнем оздоровительном лагере

В преддверии отмечаемого в нашей стране 10 августа Дня физкультурника и в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Курганского линейного отдела МВД России на транспорте во взаимодействии с коллегами из территориального УМВД организовали увлекательное мероприятие для ребят, отдыхающих в местном санаторно-оздоровительном лагере.