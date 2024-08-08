Транспортные полицейские Кургана вместе с коллегами из территориального УМВД провели «Зарядку со стражем порядка» в летнем оздоровительном лагере

В преддверии отмечаемого в нашей стране 10 августа Дня физкультурника и в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Курганского линейного отдела МВД России на транспорте во взаимодействии с коллегами из территориального УМВД организовали увлекательное мероприятие для ребят, отдыхающих в местном санаторно-оздоровительном лагере.
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