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Царьград

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SHOT: русские отменяют поездки в Таиланд из-за всплеска COVID-19

SHOT: русские отменяют поездки в Таиланд из-за всплеска COVID-19

Русские отказываются от поездок в Таиланд из-за роста заболеваемости COVID-19. ВСП случае Валерии из Владивостока и Дины из Воронежа, отдых обернулся болезнью.

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