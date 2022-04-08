Фабио Капелло: «Миранчук способен играть в любой топовой итальянской команде. «Ювентус» – не исключение»

Фабио Капелло высоко оценивает перспективы Алексея Миранчука в Италии. «Алексей Миранчук обладает большими игровыми качествами и талантом.

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