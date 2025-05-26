🤝В Волгоградской области количество предпринимателей выросло до 275,5 тысячи, передает данные УФНС России по региону.
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🤝В Волгоградской области количество предпринимателей выросло до 275,5 тысячи, передает данные УФНС России по региону.