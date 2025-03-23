Американские военные, воюющие на Украине, начали просить о скорейшем завершении боевых действий."Солдаты удачи", воющие на стороне ВСУ, жалуются на огромные потери в своих рядах, а также недоумевают по поводу повторного прихода к власти Дональда Трампа.