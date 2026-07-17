«Текта Групп» и МТС будут совместно развивать цифровые решения для жилых комплексов и бизнес-центров

Девелоперская компания «Текта Групп» и ПАО «МТС» объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого договорились совместно развивать цифровые решения для жилых комплексов и бизнес-центров, входящих в портфель девелопера.
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