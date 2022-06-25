Ищенко объяснил, для чего Украина вновь заявила о скором контрнаступлении

prt scr youtube.com/Dmitry Puchkov Заявлениями о контрнаступлении на Херсонскую область киевская власть хочет запугать местных жителей и спровоцировать паническое бегство, поставив Россию в «сложное положение», заявил политолог Ростислав Ищенко.
prt scr youtube.com/Dmitry Puchkov Заявлениями о контрнаступлении на Херсонскую область киевская власть хочет запугать местных жителей и спровоцировать паническое бегство, поставив Россию в «сложное положение», заявил политолог Ростислав Ищенко.
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