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Ищенко объяснил, для чего Украина вновь заявила о скором контрнаступлении

Ищенко объяснил, для чего Украина вновь заявила о скором контрнаступлении

prt scr youtube.com/Dmitry Puchkov Заявлениями о контрнаступлении на Херсонскую область киевская власть хочет запугать местных жителей и спровоцировать паническое бегство, поставив Россию в «сложное положение», заявил политолог Ростислав Ищенко.

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