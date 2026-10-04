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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Свищев: «Сейчас мы обсуждаем вопрос критериев отбора на Кубок мира, наша квота все-таки ограничена. Скоро выработаем окончательное решение»

Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР)  Дмитрий Свищев заявил, что в скором времени определятся критерии отбора спортсменов на Кубок мира.

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