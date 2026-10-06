Командир Клоус: дроны ВС РФ уничтожили НРТК и блиндаж ВСУ в лесу Сумской области

КУРСК, 6 октября. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем 22 мотострелкового полка 44 армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожены НРТК и блиндаж ВСУ в лесном массиве в Сумской области.
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