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ТАСС

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Командир Клоус: дроны ВС РФ уничтожили НРТК и блиндаж ВСУ в лесу Сумской области

Командир Клоус: дроны ВС РФ уничтожили НРТК и блиндаж ВСУ в лесу Сумской области

КУРСК, 6 октября. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем 22 мотострелкового полка 44 армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожены НРТК и блиндаж ВСУ в лесном массиве в Сумской области.

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