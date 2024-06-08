Автоверсты
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Автоверсты

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Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Да это полный 3,14здец, граждане!! Теперь любой долбо..б будет кидаться под колёса, а виноват останется водитель... Д...Пешеход, переходи...
  • Alex
    вы АЗС с СТО не путаете часом? 🤣Находим и устраня...
  • Аркадий Шацкий
    Вообще это "звериный" скифский стиль, а уж у кого они слямзили историки пока не разузнали)Неожиданная находка

ГИБДД в 2024 году проводит рейды по выявлению незаконного тюнинга и изменения конструкции внедорожников

ГИБДД в 2024 году проводит рейды по выявлению незаконного тюнинга и изменения конструкции внедорожников

   В 2024 году ГИБДД проведет внезапные проверки по факту незаконных модификаций внедорожников. Напомним, к 2024 году все изменения конструкции транспортных средств должны быть официально оформлены в аккредитованной лаборатории с разрешением ГИБДД.

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