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ФНПР представила замечания к новой стратегии правительства

ФНПР представила замечания к новой стратегии правительства

На фото: председатель ФНПР Михамл Шмаков и его заместитель Нина Кузьмина на заседании РТК 23 июля УВЕЛИЧИМ, ПРОВЕРИМ Заседание Российской трехсторонней комиссии 23 июля проходило, как обычно, по видеосвязи, и его участники уложились примерно в час.

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