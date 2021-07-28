ФНПР представила замечания к новой стратегии правительства

На фото: председатель ФНПР Михамл Шмаков и его заместитель Нина Кузьмина на заседании РТК 23 июля УВЕЛИЧИМ, ПРОВЕРИМ Заседание Российской трехсторонней комиссии 23 июля проходило, как обычно, по видеосвязи, и его участники уложились примерно в час.