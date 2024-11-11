В Орловской области чиновники ловят рыбу, закрывают музеи и ждут туристов

«Орловские перлы» продолжают радовать яркими выступлениями и поступками власть имущих. Таблички и баннеры стали достопримечательностями Орловщины Туристическая привлекательность Орла засияет новыми красками.
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