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В Орловской области чиновники ловят рыбу, закрывают музеи и ждут туристов

В Орловской области чиновники ловят рыбу, закрывают музеи и ждут туристов

«Орловские перлы» продолжают радовать яркими выступлениями и поступками власть имущих. Таблички и баннеры стали достопримечательностями Орловщины Туристическая привлекательность Орла засияет новыми красками.

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