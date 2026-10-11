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Москвичку оштрафовали на три тысячи рублей за слово "козел" в адрес депутата

Москвичку оштрафовали на три тысячи рублей за слово "козел" в адрес депутата

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Суд назначил штраф в размере трех тысяч рублей женщине, оскорбившей муниципального депутата.

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