Евросоюз требует от РФ €290 млрд за ущерб от политики импортозамещения

Требования касаются обязательств в ВТО.фото: unsplash.com/@alexandrelalmd--> Евросоюз требует от России выплатить компенсацию в размере €290 млрд за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения, сообщается на сайте ВТО.