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Евросоюз требует от РФ €290 млрд за ущерб от политики импортозамещения

Евросоюз требует от РФ €290 млрд за ущерб от политики импортозамещения

Требования касаются обязательств в ВТО.фото: unsplash.com/@alexandrelalmd--> Евросоюз требует от России выплатить компенсацию в размере €290 млрд за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения, сообщается на сайте ВТО.

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