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Тамбовский продавец пойман на повторной продаже алкоголя несовершеннолетнему

Тамбовский продавец пойман на повторной продаже алкоголя несовершеннолетнему

На территории Тамбовской области в связи с приближающимися майскими праздника, сотрудниками полиции все чаще проводят профилактические рейды в различное время суток для выявления и дальнейшего пресечения фактов продажи алкоголя молодым людям.

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