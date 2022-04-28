Тамбовский продавец пойман на повторной продаже алкоголя несовершеннолетнему

На территории Тамбовской области в связи с приближающимися майскими праздника, сотрудниками полиции все чаще проводят профилактические рейды в различное время суток для выявления и дальнейшего пресечения фактов продажи алкоголя молодым людям.
На территории Тамбовской области в связи с приближающимися майскими праздника, сотрудниками полиции все чаще проводят профилактические рейды в различное время суток для выявления и дальнейшего пресечения фактов продажи алкоголя молодым людям.
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