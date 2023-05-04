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Народные приметы запрещают заниматься тяжелой работой 4 мая

Народные приметы запрещают заниматься тяжелой работой 4 мая

Православная церковь 4 мая чтит память преподобного Прокла и обретение мощей Феодора Санаксарского. В этот день предки на Руси следили за народными приметами.

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