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Спички - не игрушка

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Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве

Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве

В столице Украины на Майдане на днях проходила акция родственников погибших украинских военнослужащих, свидетельствующая о чудовищных потерях в рядах ВСУ.

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