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Связь между поведением родителей и детскими заболеваниями: роль психосоматики в здоровье малышей

Связь между поведением родителей и детскими заболеваниями: роль психосоматики в здоровье малышей

Связь между поведением родителей и детскими заболеваниями: роль психосоматики в здоровье малышей Юлия ПономареваВзаимосвязь между психическим и физическим состоянием человека известна давно, и этот принцип также применим к детям.

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