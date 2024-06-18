Связь между поведением родителей и детскими заболеваниями: роль психосоматики в здоровье малышей Юлия ПономареваВзаимосвязь между психическим и физическим состоянием человека известна давно, и этот принцип также применим к детям.
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