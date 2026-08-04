В районе Патриарших прудов в Москве начали использовать ручные пылесосы для уборки дорог

В районе Патриарших прудов в центре Москвы стартовала уборка дорог с помощью ручных пылесосов. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Москвач», видно, как мужчина в спецодежде идет вдоль дороги и тротуара, таща за собой устройство, всасывающее пыль и грязь с поверхности улицы.
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