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FiNE NEWS

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В районе Патриарших прудов в Москве начали использовать ручные пылесосы для уборки дорог

В районе Патриарших прудов в центре Москвы стартовала уборка дорог с помощью ручных пылесосов. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Москвач», видно, как мужчина в спецодежде идет вдоль дороги и тротуара, таща за собой устройство, всасывающее пыль и грязь с поверхности улицы.

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