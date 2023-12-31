Врач рассказал о первой помощи при ожоге от взрыва петарды

Ожоги у детей являются одной из наиболее частых бытовых травм в новогодние праздники. Врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин 31 декабря рассказал «Известиям», как помочь ребенку при ожоге от петарды.
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