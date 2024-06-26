На Чемпионате Европы по футболу схлестнулись национальные блюда

Сначала фанаты из Берна вышли на трибуны с плакатами «Фондю лучше гуляша», потом албанцы перед матчем своей сборной с Италией ломали спагетти на глазах у итальянских фанатовВместо традиционных драк фанатов в этом году болельщики устроили импровизационные кулинарные баттлы.