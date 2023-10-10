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Царьград

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Жительница Москвы нашла жёлтую змею за диваном

Жительница Москвы нашла жёлтую змею за диваном

Хозяйка квартиры в Москве устроила уборку и нашла змею.Москвичка нашла у себя дома змею. Хозяйка квартиры, которая расположена на первом этаже дома № 19 на бульваре Генерала Карбышева, устроила уборку и заметила за диваном жёлтую змею.

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